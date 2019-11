Eifrige Investoren haben die vergangenen Tage in Politik und Hochfinanz mit ganz großen funkelnden Augen verfolgt. Nachdem die FED in der letzten Woche den Zins noch einmal um 0,25% gesenkt hat, startete der Goldpreis endlich seine nächste Zwischenrallye und kletterte nach einigen Wochen des Stillstands über die so wichtige 1500 USD-Marke. Dort erst einmal angekommen, hat er sich bisher gut halten können und Investoren dürften daher nun auch mittelfristig einen weiterhin steigenden Goldpreis sehen.



















Der steigende Goldpreis spielt natürlich auch unseren anderen Rohstoffvorstellungen in die Karten. Prophecy Development (WKN:A2ALPW – TSX:PCY – OTC:PRPCF) und K92 Mining (WKN:A2AJL3 – TSX-V:KNT – OTC:KNTNF) haben sich auch in den letzten Tagen weiterhin prächtig entwickelt und belohnen auch unsere Leser, die bereits seit längerem unseren Rohstofftipps folgen.



Nun also zu unserer heutigen Unternehmensvorstellung von Auryn Resources (WKN:A1404Y - TSX:AUG – NYSE:AUG), einem äußerst interessant aufgestelltem Miningunternehmen, welches sowohl in Nord- als auch Südamerika nach Gold und Basismetallen schürft. Die beiden Flagship-Liegenschaften in Nunavut im Norden Kanadas, sowie das Sombrero Projekt in Südperu mit seinen Gold- und Kupfervorkommen sind in der Branche durchaus bekannt. Speziell Sombrero hat es dem COO und Chef-Geologem Michael Henrichsen angetan: „So ein Projekt haben die meisten von uns noch nie in ihrer Karriere gesehen!“



Und das Management zählt durchaus zu den alten Hasen der Branche. Henrichsen selbst arbeitete jahrelang bei Newmont Mining (WKN:853823 – NYSE:NEM – TSX:NGT), aber auch CEO Shawn Wallace zählt zu seinen bisherigen Stationen Unternehmen wie Asanko Gold (WKN:A1JAKX – NYSE:AKG – TSX:AKG). Und selbst bei Giganten wie BHP (WKN:A2N9WV – NYSE:BHP – LSE:BHP) und AngloAmerican (WKN: A0MUKL - LSE:AAL – OTC:NGLOY) haben Teile der Belegschaft bereits große Teile ihrer Karriere zugebracht.







An Erfahrung und einem eindrucksvollen Track Record mangelt es den Verantwortlichen also definitiv nicht. Und die Kontakte haben sich durchaus bezahlt gemacht. Als man vor einigen Jahren seine Finger an das vielversprechende Sombrero-Projekt bekam, spielten die exzellenten Verbindungen in die Industrie durchaus eine Rolle. Sombrero befindet sich etwas südlich von der 150.000-Einwohner-Stadt Ayacucho, die für seine Gold- und Kupfertradition auch über Peru hinaus bekannt ist. Bisher wurden dort bereits einige extrem hochgradige und oberflächennahe Goldvorkommen entdeckt. Und trotz einer Höhenlage von ca. 3900 Metern ist die Liegenschaft dennoch exzellent an die vor Ort bestehende Infrastruktur angebunden. Asphaltierte Strassen, Stromtrassen und zwei in der Nähe liegende Städte dürften den Abbau hier sehr günstig werden lassen.



Doch während man jetzt in Sombrero auf die ersten Bohrergebnisse wartet, ist man bei den anderen Projekten sogar schon einen Schritt weiter. Bei der Curibaya-Liegenschaft in der Nähe der Stadt Tacna im Süden Perus an der Grenze zu Chile verkündete das Unternehmen erst in den vergangenen Tagen sensationelle Ergebnisse. So fand man in einigen Sampeln bis zu 1.500 Gramm Silber pro Tonne und zum Teil bis zu 7,67 Gramm Gold. Hier operiert man ünbrigens in unmittelbarer Nähe zu Southern Copper (WKN: A0HG1Y - NYSE:SCCO) und Freeport (WKN:896476 – NYSE:FCX).







Wer jetzt aber glaubt, dass die Liegenschaften in Peru eine höhere Bewertung bereits rechtfertigen würden, sollte auch einen Blick auf die Minenprojekte von Auryn (WKN:A1404Y - TSX:AUG – NYSE:AUG) in Kanada werfen. Im Nordosten Kanada sollte das Augenmerk in erster Linie auf das Committee Bay Projekt in Nunavut im Nordosten gelegt werden. Die riesige Goldader, die durch dieses Gebiet führt ist eine der größten ihrer Art auf der ganzen Welt. Bis heute hat Auryn Resources bereits 50 Mio. Dollar für die Entwicklung investiert und dabei zahlreiche hochgradige Goldvorkommen entdeckt. Erst am 25. Oktober veröffentlichte das Unternehmen eine Pressemeldung, in welcher die Bohrergebnisse von zum Teil bis zu 5 Gramm Gold pro Tonne bekannt gegeben wurden.



Zu den weiteren Projekten des Unternehmens zählt die Gibson MacQuoid Liegenschaft, die sich ebenfalls im Nunavut-Gebiet befindet und dort gleichfalls über hochgradige Goldvorkommen verfügt. Ganz in der Nähe hat u.a. Agnico Eagle (WKN:860325 – NYSE:AEM – TSX:AEM) bereits über 1,2 Milliarden USD investiert. Das fünfte Projekt liegt in British Colombia, an der Westküste Kanadas und nur einige hundert Kilometer nördlich von Vancouver. Beim Homestake Ridge Projekt wurden bereits 90 Kilometer an Bohrungen vorgenommen, bei denen ebenfalls zum Teil zweistellige Goldgehalte pro Tonne Gestein festgestellt wurden.







Alles in allem läßt sich festhalten, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 180 Mio. kanadischen Dollar so gar nicht zum Wert der einzelnen Projekte passt. Bei insgesamt rund 104 Millionen ausstehenden Aktien (incl. Optionen) zählt übrigens Newmont Goldcorp mit einem Anteil von rund 12% zu einem der größten Aktionäre von Auryn Resources (WKN:A1404Y - TSX:AUG – NYSE:AUG). Zudem sind sich praktisch alle großen Analysten einig, dass der faire Preis der Auryn Aktie anstatt der aktuellen 1,90 CAD viel eher bei einem Preis zwischen 3 und 5 US-Dollar liegen sollte.



Der steigende Goldpreis und die neuesten Entscheidungen der Federal Reserve dürften die Aktie daher nur weiter positiv beeinflussen. Auch wenn die Aktie in den letzten Tagen bereits leicht zulegen konnte, ist das letzte Zwischenhoch als kurzfristiges Ziel noch immer nicht erreicht. Mittelfristig dürften Investoren hier allerdings wirklich bald die Preise zwischen 3 und 5 USD sehen, welche die Analysten für den fairen Wert von Auryn Resources (WKN:A1404Y - TSX:AUG – NYSE:AUG) halten. Sollte sich der Goldpreis jetzt aber noch weiter nach oben entwickeln, dürften selbst diese Preise nur ein Zwischenstopp zu etwas viel Größerem sein.







