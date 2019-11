An der Hinderniszone um 88,80 Euro war für die Grenke Aktie mit ihrer Erholungsbewegung zwar vorerst Schluss. Doch die anschließende Konsolidierung hat dem Fintech-Titel nicht viel an Wert gekostet. Bei 83,10/83,45 Euro hat sich Grenkes Aktienkurs in den letzten beiden Tagen stabilisieren können. Gestern schon ging es anschließend wieder nach oben und mit 84,85 Euro aus dem Handel, heute geht die Aufwärtsbewegung weiter. In der ...