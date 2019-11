RIPPLE: WIRD DER XRP-KURS BALD STARK STEIGEN?

Nächste Woche findet die Swell Konferenz statt. Kann XRP davon profitieren?

In den letzten Monaten gab es einige gute Nachrichten vom US-Fintech Unternehmen Ripple, dass durch seine Kryptowährung bekannt ist. Das Unternehmen konnte sein Ripple Netzwerk durch neue Partnerschaften mit zum Teil namhaften Institutionen wie MoneyGram erweitern. Dadurch, dass MoneyGram Ripples Produkt On-Demand-Liquidity (zuvor xRapid) für Zahlungstransfers nach Mexiko verwendet, stieg auch die kommerzielle Nutzung von XRP, da hier die digitale Währung als Brückenwährung zum Einsatz kommt. In einem Interview auf der Fintech Week 2019 sagte der Ripple-CEO Brad Garlinghouse, dass das Produkt On-Demand-Liquidity auch auf anderen Märkten zum Einsatz kommen wird und dass er darüber mit dem CEO von MoneyGram gesprochen hat. Mit großer Spannung wird auch die diesjährige Swell Konferenz erwartet, die seit 2017 von Ripple Labs organisiert und am 7. bis 8. November in Singapur stattfinden wird. In der Vergangenheit konnte der XRP-Kurs im Vorfeld der Konferenz immer profitieren. In Anbetracht der guten Entwicklungen sehen einige Experten die Swell Konferenz als möglicher Kurstreiber für den XRP. Bleibt abzuwarten, ob dieser „Swell Effekt“ wirklich eintritt und den Kurs von XRP, der gegen 16:15 Uhr MEWZ bei 0,29 US-Dollar notiert, wieder in Richtung Jahreshochs steigen lässt.

Haftungsausschluss:

