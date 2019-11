MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Prag und Moskau haben sich am Freitag den westeuropäischen Aktienmärkten angeschlossen und zugelegt. In Warschau und Budapest dagegen blieben die Handelssäle feiertagsbedingt geschlossen.

Positive Impulse kamen durch erfreuliche Oktober-Wirtschaftsdaten aus den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China in die Märkte. In den Vereinigten Staaten war der Arbeitsmarktbericht überraschend stark ausgefallen, in China hatte sich die Stimmungslage in der Industrie überraschend verbessert.