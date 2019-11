NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht sowie optimistische US-Aussagen zum Stand der Handelsgespräche mit China haben am Freitag für neue Rekorde an den US-Börsen gesorgt. Der Dow Jones Industrial überwand erstmals wieder seit Mitte September die Marke von 27 300 Punkten. Rund zwei Stunden vor Handelsschluss legte er um 1,02 Prozent auf 27 320,88 Punkte zu. Im Wochenverlauf beläuft sich sein Gewinn damit auf 1,3 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 erreichte mit plus 0,90 Prozent auf 3064,86 Punkte einen neuen Höchststand. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg ebenfalls auf einen neuen Höchststand. Zuletzt betrug sein Plus dann 0,74 Prozent auf 8143,46 Punkte