NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im Verlauf des US-Handels nach einem leichten Anstieg stabil gezeigt. Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1164 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1139 (Donnerstag: 1,1154) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8978 (0,8965) Euro./ck/fba