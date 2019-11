Europa erlebt zurzeit einen Wendepunkt - ausgelöst von starken Frauen. Denn auf höchster EU-Ebene werden gleich zwei wichtige Positionen mit Frauen besetzt: Christine Lagarde und Kristalina Georgiewa.

Europa erlebt zurzeit einen Wendepunkt - ausgelöst von starken Frauen. Denn auf höchster EU-Ebene werden gleich zwei wichtige Positionen mit Frauen besetzt: Christine Lagarde, bisher Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), wird am 1. November die Chefin der Europäischen Zentralbank, ihre Nachfolgerin beim IWF ist Kristalina Georgiewa. Außerdem wird Ursula von der Leyen Jean-Claude Juncker als Präsidentin der Europäischen Kommission ablösen. „Das ist ein bedeutender Meilenstein für die Sache der Frauen – und sollte Investoren hellhörig machen“, sagt Anne Tolmunen, Portfoliomanagerin Framlington Equities bei AXA Investment Managers. Denn Diversität führe bewiesenermaßen zu einer nachhaltig besseren Performance in den entsprechenden Organisationen.

Diversität steigert die Performance

So haben verschiedene Studien interessante Erkenntnisse geliefert: Diversität führt in Unternehmen zu einer niedrigeren Personalfluktuation[1] und einem höheren Engagement der Mitarbeitenden.[2] Ein höherer Frauenanteil im Management erzeugt mehr Innovation, wobei dieser Effekt bei größeren Unternehmen noch ausgeprägter ist als bei kleineren.[3] „Frauen haben einen besseren Leistungsausweis bei der Integration nach Firmenzusammenschlüssen und Übernahmen[4], und dank ihrem konservativeren Risikomanagement erzielen sie nachhaltigere und weniger volatile Unternehmensergebnisse.[5] Insgesamt steigert Diversität die Produktivität, verbessert die heutige Performance und sichert künftige Gewinne[6]“, sagt Tolmunen.

Fortschritt und noch ein langer Weg

Die Gleichstellung der Geschlechter – und somit eine höhere Diversität in den Chefetagen – ist ein breit abgestützter Trend. Viele Länder machen richtige und wichtige Schritte in Richtung Gleichstellung, auch wenn sie sich noch auf unterschiedlichen Stufen des Prozesses befinden. An der Spitze des allgemeinen Gleichstellungsindexes des World Economic Forum (WEF) befinden sich gemäß dem Global Gender Gap Report 2018 die skandinavischen Länder.

Auch auf Unternehmensebene, das heißt in Bezug auf den prozentualen Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und Vorstandspositionen, gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Gemäß der auf Gleichstellung spezialisierten Researchfirma Equileap waren 2018 in ihren Top 200 Unternehmen 34 Prozent der Aufsichtsratspositionen und 26 Prozent der Führungsfunktionen mit Frauen besetzt, 2017 waren es noch 30 Prozent, respektive 20 Prozent. Norwegen, Israel und Belgien führen das Ranking an.[7] Und im Juli dieses Jahres hat das letzte Unternehmen im amerikanischen S&P 500 Index, das noch einen rein männlichen Aufsichtsrat hatte, eine Frau in das Gremium nominiert. „Doch der Weg bis zu einer echten Gleichstellung der Frauen in Politik und Wirtschaft ist noch lang, denn Zahlen und Statistiken sind eine Sache, Diversität wirklich leben eine andere“, so Tolmunen weiter.