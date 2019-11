Börse Daily am Sonntag mit DAX, Apple, Fresenius, Bayer, Daimler, Beiersdorf, Micron, Amazon, Alphabet

die Aktie von Apple zeigt sich seit Monaten stark. Nach der kurzen aber kräftigen Korrektur Anfang August mit dem Verlaufstief am 05. August bei 192,58 US-Dollar befindet sich die Aktie wieder im Aufwind. Das Papier konnte fast in einem Stück hochziehen und am Freitag im Tageshoch 255,93 Dollar erreichen. Angetrieben wurden die Papiere von der allgemeinen Markteuphorie und den guten Apple-Zahlen zum 4. Quartal. Die Erwartungen der Analysten wurden sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis übertroffen. Der Aufwärtstrend ist klar intakt, Rücksetzer bieten sich zum Long-Einstieg an.