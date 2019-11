Wirecard, VW Vzg., Total mit hohen Chancen und Sicherheitspuffern

Mit Deep Express-Zertifikaten auf ausgewählte Aktien können Anleger in den nächsten Jahren auch bei stark nachgebenden Aktienkursen zu weit über der Inflationsrate liegenden Renditen gelangen.

Derzeit wird vielerorts darüber geklagt, dass Privatanleger keine Chancen hätten, um zu über den Inflationsraten liegenden Renditen zu gelangen. Der Hinweis, dass Anleger mit Hilfe von Fonds oder ETFs ihre Renditechancen aufbessern können, geht zwar schon in die richtige Richtung, dennoch hängt der Erfolg solcher Veranlagungsformen einerseits vom Geschick des Fondsmanagements und andererseits von einer positiven Entwicklung der Märkte ab.

Im Gegensatz dazu können Anleger mit Strukturierten Anlageprodukten, wie beispielsweise Deep Express-Zertifikaten mit hohen Sicherheitspuffern auch bei stark nachgebenden Kursen der für eine Veranlagung ins Auge gefassten Aktien zu weit über den Inflationsraten liegenden Renditen gelangen. Mit den neuen LBBW-Deep Express-Zertifikaten auf die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000LB2DZ12) und auf die Total-Aktie (ISIN: DE000LB2DYQ9) können Anleger in etwas mehr als 6 Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der Aktien 5 und 4 Prozent Rendite je Beobachtungsperiode erwirtschaften. Das Zertifikat auf die Wirecard-Aktie (ISIN: DE000LB2DZ20) ermöglicht sogar bei einem bis zu 60-prozentigen Aktienkursrückgang die Chance auf 7-prozentige Kuponzahlungen.

60% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der Schlusskurs der Wirecard-Aktie vom 19.11.19 wird als Startwert für das LBBW-Wirecard Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 40 Prozent des Startwertes wird sich die Barriere befinden. Die für die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates relevante Tilgungsschwelle wird nach den ersten 14 Laufzeitmonaten bei 100 Prozent des Startwertes liegen. In den nachfolgenden Jahren reduziert sich die Tilgungsschwelle von Jahr zu Jahr um jeweils 5 Prozent. Notiert die Wirecard-Aktie am ersten Bewertungstag (15.1.21) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle, so wird das Zertifikat am 22.1.21 mit 107 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Notiert die Aktie am zweiten Bewertungstag (21.01.22) auf oder oberhalb der nunmehr auf 95 Prozent reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die Rückzahlung mit 114 Prozent erfolgen, usw.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (16.1.26), dann erhalten Anleger 1.420 Euro ausbezahlt, wenn die Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung des Zertifikates durch die Zuteilung einer am 19.11.19 errechneten Anzahl von Wirecard-Aktien erfolgen.

Die LBBW-Deep Express-Zertifikate, maximale Laufzeit bis 23.1.26 können noch bis 19.11.19 mit 1.010 Euro inklusive ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Deep Express-Zertifikate sprechen Anleger an, die auch bei stark nachgebenden Kursen der Wirecard-, der Total- oder der VW Vzg.-Aktie zu weit oberhalb der aktuellen Inflationsraten liegenden Renditen gelangen wollen.