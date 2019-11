Oracle (ORCL) mit schönem Breakout Setup. Quartalszahlen erst im Dezember

Die Chartformation sieht momentan sehr einladend aus für einen Swingtrade.

Swingtrade mit dem Datenbank-Spezialisten aus dem kalifornischen Redwood City könnte attraktiv werden.

Symbol: ORCL ISIN: US68389X1054

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Plus 0,9 Prozent sind in einem halben Jahr ein doch eher magerer Kurzuwachs. Auch das ständige Auf und Ab ist für langfristige Investoren keineswegs attraktiv. Momentan ist der Kursverlauf wieder über den EMAs und könnte in Kürze nach oben ausbrechen.