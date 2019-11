Das Börsenjahr 2019 überrascht erneut. Nachdem am Tag der Deutschen Einheit der DAX noch “SOS” funkte und tief unter die 12.000 abtauchte, könnte zum Wochenstart schon die 13.000 auf der Tafel leuchten. Wir finden, wir haben recht gut durch das Jahr gefunden. Unser Tradingdepot liegt 33 Prozent im Plus. Nun stellen wir uns für das Jahresende auf. Hier können Sie dabei sein. Wo wir zuletzt Gewinne kassiert haben, lesen Sie im Newsletter unten.

Liebe Leser,

die Sentiments am Markt zeigen eine sehr spezielle Lage und ab Donnerstag stehen EZB – weniger wichtig – und FED – sehr wichtig – an. Wir glauben, dass mancher am Markt von der FED enttäuscht sein könnte.

Wir zurren daher auch das Tradingdepot fester und machen Platz, um im November wieder beherzt zugreifen zu können. Mit Perspektive 2020 dann schon für Sie. Denn bei 33% seit Jahresbeginn ist Gier alles andere als angebracht, so denken wir. Aus einer Position der Stärke agieren, so sollte man seine Depots führen und wir probieren es. Gelingt nicht immer, alles kann man nicht ausschließen. Dennoch:

Wir nehmen mit im Tradingdepot:

Die Hälfte des Turbo auf CTS (DG39B8 zu 3,02 Euro) – das Papier der DZ Bank brachte seit Dezember 2018 185% Gewinn. Mehr kann man als Kassenpatient mit Rückenwind durch Andy Scheuer nicht erwarten????

Dazu verkaufen wir – den Inliner auf Gold SR3EL8 zu 6,94 Euro . Als Beimischung gedacht hat er 22% geliefert seit 30.8.

Der Discount-Call auf den DAX MC2X23 von Morgan Stanley liegt bei 4,01 Euro und damit plus 15% vorne. Auch da bringen wir die Gewinne in den Schuppen.

Im Favoritendepot genügen uns die schnellen Gewinne binnen 2 Monaten in den Bonuspapieren auf ENI , SAP, BASF und Merck. Wir hatten da eine dürre Börsenphase genutzt um reinzugreifen. Zwischen knapp 6 und 8 Prozent haben alle Papiere gebracht, wir finden sicher alsbald neue Gelegenheiten.

BASF - DF2Y88 - 65,38 Euro

ENI - DF4GS8 - 14,37 Euro

SAP - DF4YBN - 113,85 Euro

Noch einmal zu unserer großen Sicht auf die Märkte: DAX und die US-Indizes können noch ein kleines Stückchen laufen. Das Chance-Risiko Verhältnis für Aktien ist aber weit schlechter als im Januar oder Dezember oder im Frühsommer. Es gibt definitiv bessere Gelegenheiten um long zu gehen und kaum bessere Gelegenheiten, um in sein Depot Sicherungen via Puts einzuziehen.

Euer TEAM FR