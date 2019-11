Siemens wieder auf dem Sprung

Seit Anfang 2017 herrscht bei Siemens ein ungebrochener Abwärtstrend an. Nach 37 Prozent Kursverlust und Rücksetzern an die Tiefstände aus Anfang 2016 scheint fürs Erste das mittelfristige Tief gefunden worden zu sein. Der äußerst steile Kursanstieg seit Anfang August könnte zu einem ersten echten Test des Trendkanals führen und erhöht im Erfolgsfall ein nachhaltiges Trendwendemanöver. Im Hinblick für 2020 definitiv ein Hingucker.

Pullback bald einplanen.

Idealerweise setzt Siemens vor einem Ausbruchversuch noch mal in den Bereich von 98,85 Euro zurück und wird dort von Bullen wieder abgeholt. In jedem Fall wird ein Anstieg an ein mittelfristiges Zielniveau von grob 122,00 Euro erst über der Marke von mindestens 108,84 Euro wahrscheinlich. In beiden Fällen dürfte sich das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA41X4 mit einer Renditechance von 235 Prozent stark lohnen. Eine Verlustbegrenzung sollte sich dann unter den gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 aufhalten. Jeder Bruch dieses Niveaus birgt aber die Gefahr von Rücksetzern zurück auf 95,00 Euro. Dieses Verhalten könnte man als auffällig bezeichnen, würde den ganzen Vorhaben aber noch keinen Abbruch tun. Erst unterhalb von 93,75 Euro würde ein zweites Standbein im Bereich der aktuellen Jahrestiefs wahrscheinlich werden.