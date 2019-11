Nach der Kurserholung der Commerzbank Aktie von 4,694 Euro auf 5,733 Euro, die am 29. Oktober erreicht wurden, war aus charttechnischer Sicht in den letzten Tagen wieder etwas die Luft aus dem MDAX-Titel raus. In den letzten beiden Handelstagen konnte der Aktienkurs der Commerzbank aber wieder Trott fassen. Zwei Tagestiefs bei 5,287 Euro vom Donnerstag und 5,312 Euro vom Freitag haben die 20-Tage-Linie im Chart der Commerzbank Aktie ...