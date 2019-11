Zebra Technologies - Datenerfassungs und -verarbeitungspezialist grüßt vom Allzeithoch - Megaanstieg noch nicht vorbei!

Aktuell konsolidiert die Aktie auf der Unterstützung, die Wiederaufnahme des Momentumschubs ist jederzeit möglich!

Symbol: ZBRA ISIN: US9892071054

Rückblick: Zebra Technologies ist ein US-amerikanischer Spezialist im Bereich Datenerfassung und -verarbeitung. Der Konzern entwickelt, produziert und vertreibt Barcode Scanner, RFID-Lesegeräte, Drucker für Coupons, Tickets und Belege. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich von der Warenerfassung im Einzelhandel über Etikettierungen in E-commerce Versandlagern bis hin zur Erstellung von Patientenarmbänder im Gesundheitsbereich. 1969 gegründet, kommt das in Illinois beheimatete Unternehmen inzwischen auf einen Jahresumsatz von über 4 Mrd. USD und erwirtschaftete um die 490 Mio. USD Gewinn. Durch die Zahlen für das abgelaufene Quartal, welche von den Anlegern sehr gut aufgenommen wurden, konnte die Aktie auf ein neues Allzeithoch ansteigen und den Widerstand bei 235,86 USD herausnehmen. Die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends aus der Korrektur heraus, die sich nahezu über den kompletten Sommer erstreckte, hat in den letzten Wochen zu einem Anstieg von über 25 % geführt. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte konnten zurückerobert werden und fungieren nun wieder als Unterstützungen.