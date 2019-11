Nestlé, der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern, konnte die Anleger nur bedingt zufriedenstellen. Der Konzern hat in den ersten neun Monaten mit einem Umsatz von CHF 68,4 Mrd. die Analystenschätzungen von CHF 68,7 Mrd. verfehlt. Das um Sondereffekte bereinigte organische Umsatzwachstum lag im dritten Quartal bei 3,7 Prozent - nach 3,9 Prozent im Quartal davor. Der Aktienkurs gab schon im Vorfeld nach und bildete in weiterer Folge eine Abwärtssequenz aus, obwohl Nestlé die Ziele für das laufende Jahr bestätigte.

Weiters will der Nestlé bis 2022 erneut um die 20 Milliarden CHF an seine Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen ausschütten, nachdem das aktuelle Aktienrückkaufprogramm mit einem Umfang von ebenfalls 20 Milliarden zum Jahresende ausläuft. Eine weitere Maßnahme, um das Konzernwachstum wieder anzukurbeln, ist die Verschlankung und Konzentration des Produktportfolios auf wachstumsstarke Artikel. Mittelfristig ist jedoch eine Verschnaufpause bei der Kursfantasie angesagt.

