EMX Royalty baut Beteiligung an Boreal Metals in Skandinavien aus

EMX Royalty (1,80 CAD | 1,23 Euro; CA26873J1075) erwarb weitere 791.000 Stammaktien (1,04 % der ausstehenden Aktien) von Boreal Metals . Das EMX-Management weiß genau, was an Boreal so interessant ist. Denn vor drei Jahren verkaufte EMX einige aussichtsreiche Rohstoffprojekte in Schweden und Norwegen an den Partner. Vor dem Aktienkauf besaß EMX bereits 7.734.735 Stammaktien des Unternehmens und damit 11,49 Prozent der ausstehenden Aktien. Nun kontrolliert EMX insgesamt 12,53 Prozent der ausstehenden Aktien. Dazu kommen Optionsscheine zum Erwerb weiterer fast 2 Mio. Stammaktien. Somit könnte EMX bis zu 14,77 Prozent der Stammaktien halten. Der Kauf weiterer Boreal-Wertpapiere zu Investitionszwecken ist möglich. Das nötige Kapital für solche Beteiligungen besitzt EMX. Die Kriegskasse ist aufgrund des Verkaufs eines großen Bergbauprojekts im Osten Russlands mit umgerechnet rund 50 Millionen Euro gut gefüllt.

EMX Royalty setzt auf Skandinavien und Boreal Metals . Im Blickpunkt stehen dabei Silber-, Zink-, Kupfer- und Goldvorkommen in außergewöhnlichen historischen Bergbauprojekten in Schweden und Norwegen.

Die Beteiligung in Schweden

Im Bergslagen Bergbaudistrikt im Süden Schwedens betreibt Boreal Metals das Gumsberg VMS-Projekt. Gumsberg besteht aus fünf Explorationslizenzen und umfasst 18.300 Hektar. Mehr als 30 historische Minen befinden sich hier. Darunter die Östrasilverberg-Mine. Diese war zwischen 1300 und 1590 die größte Silbermine Europas. Vom 13. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden hier Rohstoffe abgebaut. Dennoch ist noch vieles unerforscht auf dem Gebiet, was Gumsberg zu einem äußerst aussichtsreichen Projekt macht. Dies zeigten auch zahlreiche Bohrungen im Jahr 2016, die noch EMX durchführte. Danach im November 2016 verkaufte EMX Gumsberg an Borel Metals. Neben der Wertpapierbeteiligung besitzt EMX auch eine NSR von 3 Prozent an der Gumsberg-Liegenschaft.

Aktivitäten in Norwegen

In Norwegen stehen drei Projekte unter der Führung von Boreal Metals: Burfjord, Tynset (VMS), Modum Cobalt. Burfjord beherbergt ebenfalls rund 30 historische Minen. Kupfer und Gold sind hier die vorherrschende Metalle. Auch hier hält EMX eine NSR-Gebühr von 3 Prozent. Das Gebiet umfasst insgesamt 55 Quadratkilometer und liegt im Nordwesten Norwegens, nahe dem Kupferprojekt Nussir. Das Tynset VMS-Projekt besteht aus vier historischen Bergbaugebieten in Südnorwegen. Hier gibt es viel zu explorieren. Auch dieses Projekt hat Boreal Metals Ende 2016 übernommen. Und EMX ist mit einer dreiprozentigen NSR dabei. Pluspunkte sind der Abbau in geringen Tiefen, die hervorragende Infrastruktur und der ganzjährige Zugang. Das Modum Cobalt-Projekt nahe Oslo war im 19. Jahrhundert Europas größte und hochwertigste Kobaltmine. Im Januar 2018 verkaufte EMX das Modum-Projekt an Boreal Metals und erwarb eine dreiprozentige NSR-Gebühr. Mit neuen Explorationstechniken sollen viele noch unerkundete Ziele erforscht werden.