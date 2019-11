Deutsche Anleihen starten mit Verlusten - Gewinne in Südafrika

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 171,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,37 Prozent. In Europa standen Staatsanleihen bis auf wenige Ausnahmen unter Druck.

Am Markt wurde auf Zuversicht verwiesen, dass die USA und China sich im Handelsstreit aufeinander zubewegen könnten. Für Optimismus sorgten entsprechende Äußerungen von US-Handelsminister Wilbur Ross und US-Präsident Donald Trump. Es geht um ein Handelsabkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, mit dem einige Streitpunkte beigelegt werden sollen.