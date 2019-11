Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globale, konjunkturelle Schwäche, vor allem des Verarbeitenden Gewerbes, ist noch nicht überstanden, auch wenn mancherorts Stabilisierungen der Stimmungsindikatoren sichtbar wurden, so die Analysten der Helaba.So hätten der ISM-Index in den USA und die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices in Frankreich und Deutschland im Monatsvergleich leichte Anstiege aufgewiesen. [ mehr