Zum 1. November 2019 wechselt Barbara Claus von Morningstar zu Scope Analysis. Neben der Bewertung von Fonds und Asset Managern wird sie vor allem die Research-Aktivitäten und Scopes neue Investmentfonds-Plattform weiterentwickeln und gestalten.

Die Ratingagentur Scope baut ihre Fondsanalyse-Kapazitäten aus. Barbara Claus verstärkt als Senior Analystin vom 1. November 2019 an das Fondsteam von Scope. Sie bringt umfangreiche Erfahrung in der Asset Management- und Rating-Branche mit, die sie unter anderem bei der Deutschen Bank, Helaba Invest und BHF Trust gesammelt hat. Darüber hinaus war sie in den vergangenen sieben Jahren als Senior Fund Analystin bei Morningstar tätig.

„Das Nullzins-Regime und die Suche nach Anlage-Alternativen bringen mehr und mehr Anleger und Investoren mit Investmentfonds in Berührung“, sagt Said Yakhloufi, Geschäftsführer der Scope Analysis. „Eine unmittelbare Folge ist rasant wachsender Bedarf an hochwertigen Fonds-Analysen. Wir haben mit Barbara Claus eine sehr erfahrene Analystin an Bord geholt, um diese steigende Nachfrage bedienen zu können.“

Barbara Claus‘ Know-how und ihre Industrie-Expertise werden sowohl in der Analyse und Bewertung von Investmentfonds und Asset Managern als auch in der Weiterentwicklung von Scopes Research-Formaten zum Tragen kommen. Darüber hinaus wird ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf dem Ausbau und der Weiterentwicklung von Scopes neuer Investmentfonds-Plattform liegen. Diese geht in Kürze online.