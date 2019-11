Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den Jahren 2018, 2017 und 2007 hat der Stoxx Europe 600 Construction & Materials nahezu deckungsgleiche Hochpunkte in einer sehr engen Spanne zwischen 481 und 487 Punkten ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Bedeutung der horizontalen Hürden werde durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen - einmal aus der 2015/16er-Konsolidierung und zum zweiten aus der scharfen 2011er-Korrektur - bei 474/487 Punkten untermauert. [ mehr