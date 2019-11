MegumaGold verfügt mit 11.147 Claims, die sich über eine Fläche von insgesamt 179.280 Hektar erstrecken, über eine der größten Landpositionen in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Und die Claims von MegumaGold liegen größtenteils ganz in der Nähe der Liegenschaften von Atlantic Gold, die erst dieses Jahr für 802 Mio. CAD von dem australischen Goldproduzenten St Barbara (WKN 851747) übernommen wurde.

Erst vor wenigen Tagen hatten wir den Lesern von GOLDINVEST.de den Goldexplorer MegumaGold (CSE NSAU / WKN A2JNEA) vorgestellt. Seitdem konnte die Aktie des Unternehmens, das auf den Spuren von Atlantic Gold in Nova Scotia wandelt, in Toronto bereits um 33,33% zulegen.

MegumaGolds Projektflächen grenzen entweder direkt an die Liegenschaften von Atlantic Gold an oder liegen im Streichen der Lagerstätten von Atlantic, was die Aussichten auf weitere Goldfunde unserer Ansicht nach deutlich erhöht – ein Konzept, für das es im Englischen die Bezeichnung „nearology“ gibt.

Das Unternehmen hat gerade erst die nächste Phase der Exploration auf seiner Touquoy West-Liegenschaft angestoßen (wir berichteten), die an das Gebiet der produzierenden Touquoy-Goldmine von St Barbara grenzt. Sollte das Unternehmen mit seinen Aktivitäten erfolgreich sein, dürfte das der Aktie unserer Ansicht nach noch weiteren Schwung geben.

Und das Management ist von diesem Erfolg offensichtlich überzeugt! Denn wie die Aufstellung der jüngsten Insidertransaktionen zeigt, erwarb das Team in den letzten Tagen mehr als eine halbe Million Aktien am Markt. Das ist unseres Erachtens ein starker Vertrauensbeweis.

Wir sind gespannt, wie es bei MegumaGold weitergeht und werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten.

