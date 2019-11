Wirecard – alles im Lot?

Wirecard kämpft sich zum Wochenstart über 117 Euro zurück. Grund ist ein Interview von Chef Markus Braun in Handelsblatt. Wirecard kämpft sich zum Wochenstart über 117 Euro zurück. Grund ist ein Interview von Chef Markus Braun in Handelsblatt.

“Die Darstellungen in der FT sind falsch”, bekräftigtes Braun. “Wir haben nach Erscheinen des Artikels die dort erwähnten Sachverhalte vorsichtshalber noch einmal überprüft, insbesondere den Vorwurf, dass Umsätze nicht richtig verbucht wurden”, sagte Braun dem Blatt. “Wir sind in die Substanz der Rechnungslegung gegangen und haben diese für 2016, 2017 und 2018 überprüft. Mit dem Ergebnis, dass alle Umsätze korrekt verbucht wurden und alle Geschäftsbeziehungen authentisch sind.” In unserem Börsendienst hatten wir neben kurzfristigen Turbo-Bulls auch Discount-Calls mit ordentlichen Renditen vorgestellt. Bleiben Sie dabei.