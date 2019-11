Mit jährlicher Ausschüttung: Mainsky AM startet flexiblen Mischfonds

Mit dem Mainsky Macro Allocation bringt die Frankfurter Mainsky Asset Management einen Publikumsfonds auf den Markt, der variabel in einen Mix aus Aktien und Anleihen investieren kann.Der neue Mainsky Macro Allocation orientiert sich dem Frankfurter Vermögensverwalter zufolge an einer als individuelles Vermögensverwaltungsmandat angebotenen Portfolio-Strategie. Das Anlageuniversum umfasst die Aktien- und Rentenmärkte weltweit. Die Allokation richtet sich nach dem vom hauseigenen Research prognostizierten Kapitalmarktumfeld.Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine Wertentwicklung von 5 bis 6 Prozent jährlich über der Geldmarktrendite an. Beabsichtig ist zudem eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent."Wir richten das Portfolio konsequent auf das zyklische Kapitalmarktumfeld aus", sagt Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender der Mainsky Asset Management und verantwortlich für das Portfoliomanagement. Den Fonds leitet Schulte gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Daniel Duarte.