Wenn die Wirecard-Aktie in den nächsten Tagen wieder auf 130 Euro zulegen kann, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Bekanntlich brach der Kurs der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) Mitte Oktober 2019 wegen eines in der Financial Times veröffentlichten Artikels über angebliche Ungereimtheiten des Unternehmens in der Buchhaltung massiv ein. Obwohl Wirecard die Anschuldigung kategorisch zurückwies, konnte der Ausverkauf erst im Bereich von 108 Euro gestoppt werden. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 117 Euro erholen.

Für risikofreudige Anleger, die der Wirecard-Aktie nach der neuerlichen Bekräftigung des Managements, dass die Manipulationsvorwürfe unberechtigt seien und der Ankündigung, innerhalb des nächsten Jahres Aktien im Gegenwert von 200 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen, sowie den am kommenden Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen einen weiteren positiven Kursschub zutrauen, könnte nun eine geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.