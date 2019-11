Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsenrally setzt sich fort: Am Freitag erreichten die US-Indices mit rund +1% neuerlich neue Allzeithöchststände und auch in Asien sind die meisten Börsen heute Morgen gut 1% im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ermutigende Aussagen zum Handelsabkommen USA/China durch die US-Regierung und stärkere US-Wirtschaftsdaten am Freitag würden den Optimismus schüren; genannt würden insbesondere die besseren US-Arbeitsmarktdaten - die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden aber vor allem den ISM-Index für die Industrie erwähnen, der sich gegenüber dem Vormonat um einen halben Punkt verbessert habe und (so wie zahlreiche andere globale Vorlaufindikatoren) die Hoffnung nähre, dass der globale Industrie-Einbruch die Talsohle erreicht habe. [ mehr