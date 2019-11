CR Capital Real Estate erweitert den Vorstand. Mario Weißkopff werde zum 1. Dezember 2019 zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt, kündigt das Immobilien-Unternehmen am Montag an. Im Management solle Weißkopff die Bereiche Einkauf und Vertrieb verantworten. Das designerte neue Vorstandsmitglied blicke „auf jahrelange Erfahrung in der Immobilienbranche zurück und ist studierter Betriebswirt”, so CR Capital Real ...