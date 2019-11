Am 6. November wird Wirecard die Zahlen zum dritten Quartal vorstellen. Gleichzeitig will Wirecard dann die Transparenz über das Partnernetzwerk erhöhen. Das kündigt Vorstandschef Braun an. Gegenüber dem „Handelsblatt“ weist der CEO zudem erneut alle Vorwürfe zurück, die die „Financial Times“ jüngst erhoben hat. Er betont dabei, dass alle Geschäftsbeziehungen authentisch seien.Braun macht zudem deutlich, dass KPMG ...