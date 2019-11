Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ein heißes Eisen.Die Aktie von Wirecard sei am Montagmorgen mit einem Plus von fast drei Prozent als größter DAX-Gewinner in den Handel gestartet. [ mehr