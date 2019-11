Vor wenigen Tagen gelang der Geely Aktie der Sprung über eine wichtige charttechnische Hürde, die sich um den Kern bei 13,88/14,16 Hongkong-Dollar erstreckt hat. Während hier nun eine Unterstützungsmarke zu finden ist, die in den letzten Tagen nicht mehr in Gefahr geriet, kletterte Geelys Aktienkurs am oberen Bollinger-Band entlang bis auf das heute erreichte neue Verlaufshoch bei 15,28 Hongkong-Dollar. Mit 15,20 Hongkong-Dollar ...