Am 12. November stehen bei Uniper die Zahlen zum dritten Quartal an. Diese dürften aus Sicht der Analysten der Deutschen Bank eher schwach ausfallen. Die Prognose für 2019 scheint aber nicht in Gefahr zu sein.Die Experten erwarten einen bereinigten Verlust von 105 Millionen Euro, im Vorjahr lag das Minus bei 163 Millionen Euro. Nach drei Quartalen errechnet sich daraus ein Gewinn von 69 Millionen Euro (Vorjahr: 273 Millionen ...