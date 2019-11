Es gab diverse Versuche der Nel Aktie, den Widerstandsbereich bei 0,79/0,80 Euro zu überwinden - und nun scheinen die Bemühungen Früchte zu tragen. Pralle der Aktienkurs des norwegischen Wasserstoff-Konzerns am Freitag noch bei 80 Cent nach unten ab, so gelingt der Nel Aktie zum Wochenstart am Montagvormittag ein Kurssprung auf bis zu 0,82 Euro. Aktuell liegt Nels Aktienkurs bei 0,812 Euro knapp unter dem Tageshoch und mit 2,78 ...