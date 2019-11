BMW über entscheidender Hürde!

Kaufsignal in dieser Woche

Der dynamische Kurssprung mit einer dazugehörigen Kurslücke über das Niveau von 70,00 Euro hat bei BMW nun direktes Aufwärtspotenzial zunächst an die Maihochs bei 74,02 Euro freigesetzt. Darüber lassen sich weitere Ziele bei 76,00 Euro und schlussendlich bei 77,40 Euro ableiten. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4JGF können Investoren aus dem Stand heraus eine Gesamtrendite von bis zu 90 Prozent erzielen. Sollte in dieser Woche das Wertpapier allerdings wieder in den Bereich des EMA 200 (roter Durchschnitt) abtauchen, würde das bei Anlegern einen faden Beigeschmack hinterlassen. In diesem Fall bestünde darunter, nämlich die Gefahr eines Wiedereintauchens in den vorherigen Abwärtstrend und Rücksetzern zurück auf 66,00 Euro. Gelingt es am 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 65,92 Euro für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, gerät der gesamte Bodenbildungsprozess seit Anfang Mai merklich in Gefahr.