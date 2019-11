Cat Hill: Das neueste Goldadern-System von Corvus Gold

23 Mio. Dollar hat Corvus Gold (1,90 CAD | 1,31 Euro; CA2210131058) jüngst bei Investoren eingesammelt. Damit will man auf seinen Gold-Projekten Mother Lode und North Bullfrog in Nevada nun Vollgas geben und die bestehenden Ressourcen in Höhe von zusammen 3,6 Mio. Unzen Gold weiter vergößern. Schon vor Abschluss dieser Maßnahme aber hat man Bohrungen unternommen und dabei das Zielgebiet „Cat Hill“ auf der North Bullfrog-Liegenschaft ins Visier genommen. Dort war man bisher nur bei einigen wenige Explorationsarbeiten auf niedriggradiges Gestein gestoßen. Nichts, was einen Abbau in der Zukunft rechtfetrigen würde. Doch die jüngsten Bohrergebnisse lassen aufhorchen. So traf man unter anderem 1,02 g/t Gold über 21,3 Meter, inklusive eines Abschnitts mit 2,47 g/t Gold über 4,57 Meter (alle Details). Die Daten deuten auf einen in Nord-Süd-Richtung veraufenden Mineralisierungstrend hin, wobei die Grade am Strike entlang zunehmen. Zudem stellt sich die Frage, ob die Mineralisierungszonen „Jolly Jane“ und „Sierra Blanca“ nicht mit „Cat Hill“ verbunden sind? Ohne Frage ergeben sich für Corvus hier völlig neue Möglichkeiten.

Positiver Effekt auf Wirtschaftlichkeit

Das Management von Corvus Gold glaubt, dass „Cat Hill“ das Potenzial hat, ein zweites Adernsystem wie North Bullfrog zu beherbergen. Wenn man hier weitere Treffer landet, könnte das die Wirtschaftlichkeit eines möglichen Goldabbaubetriebs auf dem Projekt jedenfalls deutlich verbessern. Corvus hatte im September angekündigt, dass man 2020 zwei eigene Wirtschaftlichkeitsrechnungen für die beiden Projekte veröffentlichen will. So könnte man mit viel geringeren Investitionen zunächst auf North Bullfrog in Produktion gehen und dann aus dem Cashflow den Bau einer Mine auf Mother Lode finanzieren.