Die britische Steuer- und Zollbehörde - HM Revenue and Customs (HMRC) - hat ihre Kryptowährungsrichtlinie für so genannten Exchange-Token wie Bitcoin (BTC) für Unternehmen herausgegeben. Auf was müssen sich Krypto-Unternehmer einstellen?

Unternehmen, die Token kaufen oder verkaufen, Token gegen andere Vermögenswerte eintauschen oder Waren oder Dienstleistungen gegen Token erbringen, sind zukünftig verpflichtet, eine oder mehrere Arten von Steuern zu zahlen, so Cointelegraph.