DWS-Expertin im Interview: „Kunden sind heute deutlich sensibler“

Nachhaltigkeit ist keine Compliance-Übung, meint Anja Wohlgethan, sondern ein Mittel der Kundengewinnung und -bindung. Mit uns sprach die Leiterin der Privatbanken-Betreuung Deutschland bei der DWS über die Chancen nachhaltiger Finanzberatung und wie man diese im Alltag umsetzt.DAS INVESTMENT: Klimawandel & Co. sind in der Mitte des öffentlichen Diskurses angekommen. Doch wie verhält es sich mit dem Interesse der Anleger an nachhaltigen Investments?Anja Wohlgethan: Der anhaltende Klimawandel, die Abholzung am Amazonas und eine Vielzahl anderer sozialer und ökologischer Themen schaden dem globalen Wirtschaftswachstum laut Studien um bis zu ein Drittel. Aktienanleger hat vergangenes Jahr das Niedrigwasser im Rhein bewegt, das zu niedrigeren Gewinnen und...