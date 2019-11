Produktionsstart der Kenville Goldmine deutet sich an

Ximen Mining Corp. verkündete heute die letzte Zahlung in Höhe von $1 Mio. zur vollständigen Übernahme der Kenville Goldmine im Süden von British Columbia, Kanada. Insgesamt hat Ximen nun $1,7 Mio. bezahlt, um eine 4% Royalty Gebühr vom Vorbesitzer zu übernehmen.



Royalty-Gebühren lasten nahezu jedem Rohstoffprojekt/grundstück an, da sich die ursprünglichen Besitzer für den Falle des Projekterfolgs ein Hintertürchen offen halten wollen. Royalty-Gebühren werden nämlich fällig, wenn das Projekt in Produktion geht, da der Vorbesitzer eine prozentuale Beteiligung an den Erlösen erhält (d.h. regelmässig). Meistens ist es jedoch so, dass der neue Besitzer auch das Recht eingeräumt bekommt, diese Royalty-Gebühr ganz oder teilweise abkaufen zu können, typischerweise im Millionen-Dollar-Bereich.



Da eine Royalty-Gebühr erst bei Produktionsbeginn fällig wird, warten die Unternehmen logischerweise bis kurz vor diesem Ereignis ab, um zu entscheiden, ob man die Royalty-Gebühr abkauft. Das bedeutet, dass wenn ein Unternehmen die Royalty-Gebühr tatsächlich abkauft und somit den Vorbesitzer nicht beim künftigen Erfolg teilhaben lassen will, dass der Produktionsstart wohl in Kürze bevorsteht.



Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Ximen beabsichtigt, das Erz aus der Kenville Goldmine in der Greenwood-Verarbeitungsanlage von Golden Dawn Minerals Inc. (TSX.V: GOM) im Süden von British Columbia zu verarbeiten und entsprechende Tests durchführt, um herauszufinden, ob sich das Erz für eine dortige Verarbeitung eignet und ob Änderungen an der Verarbeitungsanlage gemacht werden müssen. Ximen ist sich offensichtlich sehr sicher, dass es funktionieren wird, denn ansonsten hätte man nicht für $1,7 Mio. die 4%-Royalty-Gebühr vom Vorbesitzer gekauft. In diesem Zusammenhang ist es natürlich hilfreich, dass der CEO von Ximen (Chris Anderson) auch der CEO von Golden Dawn Minerals ist (siehe hier).



Darüberhinaus kann in Kürze mit den ersten Ergebnissen von der Stargate-Tiefenbohrung auf dem Gold Drop Grundstück gerechnet werden. Dieses Grundstück befindet sich nur wenige Kilometer von der Greenwood-Verarbeitungsanlage entfernt. Die Fotos von Bohrkernen sehen vielversprechend aus und eine riesige Goldlagerstätte könnte in Kürze offiziell (d.h. mit Bohrergebnissen) entdeckt sein. Der neueste Rockstone Report über die Stargate-Tiefenbohrung kann hier eingesehen werden.

Video über die Kenville Goldmine mit Interviews



Link zum YouTube-Video: https://youtu.be/bMeYoMW6zGk

Neues Interview mit Chris Anderson

(deutsche Zusammenfassung von Joe Brunner am Ende des Videos)



Link zum YouTube-Video: https://youtu.be/nUYGigRpsHU

Technische Perspektive



Link zum aktualisierten Chart von Ximen Mining Corp. an der Heimatbörse TSX-Venture, Kanada (15 min. verzögert): http://schrts.co/nVvegNqV

Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Canada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 42.817.201



Chart

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,315 CAD (01.11.2019)

Marktkapitalisierung: $14 Mio. CAD



Chart

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,206 EUR (01.11.2019)

Marktkapitalisierung: €9 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #17: “Jackpot in Sicht: Mehr als 100 m lange Vererzung entdeckt, Dimensionen noch nicht absehbar, Bohrung läuft weiter“

Report #16: “Die Tiefenbohrung hat begonnen und die Stargate-Enthüllung steht bevor: Ein riesiges Gold-System?“

Report #15: “Erster Goldbarren noch in diesem Jahr: Untergrundstollenbau startet in Kürze“

Report #14: “Alle Augen sind auf Gold Drop und Stargate II gerichtet: Tiefenbohrung zur Entdeckung einer riesigen Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen Gold“

Report #13: “Ximen prescht mit geballter Finanzkraft zum Goldproduzenten: Minenplan erstmals enthüllt"

Report #12: “Ximen befreit die Kenville Goldmine von Royalty-Belastung, um Minenbetrieb noch attraktiver zu machen"

Report #11: “Das Schöne an hochgradigem Gold (und Silber!): Ximen macht ernst und expandiert Arbeiten auf mehreren Projekten gleichzeitig"

Report #10: “Ximen Mining: Der Erfolgsweg ist nun geebnet"

Report #9: “Ximen auf dem Weg in die Geschichtsbücher dank geplanter Übernahme der Kenville Goldmine"

Report #8: “Mehrere Industrieanfragen veranlassen Ximen zur Neuanalyse von aussergewöhnlich hochgradigen Tellur-Bohrkernen"

Report #7: “Ximen nimmt den Minenexperten Dr. Ball unter Vertrag“

Report #6: “Lage, Lage, Lage: Ximen Mining hat den Schlüssel zum Erfolg“

Report #5: “Bohrloch mit 541 g⁄t Gold: Hauptader der gesamten Region gefunden?“

Report #4: “Rekordverdächtige Bohrergebnisse mit 232 g⁄t Gold und 2 kg⁄t Silber über 3,13 m im Süden von British Columbia“

Report #3: “Goldene Zeiten für Ximen Mining: Starke Bohrergebnisse und steigende Edelmetallpreise beflügeln die Aktie“

Report #2: “Ximen Mining enthüllt erstaunliche Bohrkern-Details kurz vor Eintreffen der Laborergebnisse“

Report #1: “Ximen Mining: Auf der Jagd nach mehreren Millionen Unzen Gold in British Columbia“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., GGX Gold Corp., Golden Dawn Minerals Inc. und Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.