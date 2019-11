Die Serie von Anschlägen gegen Baustellen und Immobilienentwickler erreichte am Sonntag einen neuen Höhepunkt: Linksextremisten überfielen die Projektentwicklerin Claudia P., und verletzten sie im Gesicht. In der linksextremistischen Plattform „Indymedia“ meldete eine „Kiezmiliz“ am 3. November: „Wir haben uns deswegen entschieden, die Verantwortliche für den Bau eines problematischen Projekts im Leipziger Süden da zu treffen

Der Beitrag „Im Gesicht treffen“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.