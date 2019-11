FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag leicht gesunken. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1153 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 1,1175 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1158 (Freitag: 1,1139) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8962 (0,8978) Euro.

Schwache Daten aus der spanischen Industrie belasteten den Euro ein wenig. Der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex war auf den niedrigsten Stand seit sechseinhalb Jahren gesunken. Allerdings fiel der entsprechende Index für die gesamte Eurozone laut einer zweiten Schätzung etwas besser als erwartet aus. Er signalisiert aber weiter einen merklichen Rückgang der Aktivitäten der Industrie.