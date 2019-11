Edelmetalle im Seitwärtstrend

Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Die seit August laufende Seitwärtsbewegung bei den Edelmetallen hielt im Oktober an, so die Experten von Stabilitas Fonds.Silber habe auf Monatssicht 5,7 Prozent zulegen können und bei 18,02 USD-Dollar pro Feinunze geschlossen. In den letzten drei Monaten sei es insgesamt das sechste Mal gewesen, dass das Edelmetall die Marke von 18 USD von unten durchbrochen habe. [ mehr