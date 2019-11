Ölpreise steigen - Zuversicht im Handelskonflikt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag angesichts wachsender Zuversicht im Handelskonflikt an ihre Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,58 US-Dollar. Das waren 89 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 94 Cent auf 57,16 Dollar.

Bereits vor dem Wochenende hatten die Ölpreise vor allem von positiv aufgenommenen Konjunkturdaten aus den USA und China profitiert. Die beiden Länder sind die größten Volkswirtschaften der Welt und die Nationen mit dem höchsten Rohölverbrauch.