ALLES IM GRÜNEN BEREICH - AUCH IM GOLD?

Neue Rekordhöchststände in den drei großen US-Indizes. Gold startet mit Abgaben in die neue Handelswoche.

Die Aktienmärkte präsentieren sich zu Wochenbeginn im grünen Gewandt. Neue Hoffnungen auf eine rasche Unterzeichnung eines Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie ein möglicher Verzicht von Strafzöllen für importierte Autos aus Europa versetzen die Aktienanleger in gute Stimmung. Die drei großen US-Indizes Dow Jones 30, S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten am heutigen Handelstag ein neues Allzeithoch. Dagegen startete Gold schwach in die neue Handelswoche. Gegen 17:30 Uhr MEWZ notiert eine Feinunze Gold mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bei 1.506 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht stellt die 1.520 US-Dollar-Marke aktuell ein großes Hindernis auf dem Weg zu neuen Jahreshochs dar. Zumindest konnte der Goldpreis seine seit Anfang September 2019 verlaufende Abwärtstrendlinie durchbrechen, aber richtige Kauflaune kam bisher noch nicht auf. Sollte Gold weiterhin über 1.500 US-Dollar konsolidieren stehen die Chancen für einen Ausbruch bis auf 1.535 US-Dollar gut. Hier wird es sich dann zeigen, ob Gold in Richtung seines Sechsjahreshochs bei 1.557 US-Dollar steigt oder wieder unter 1.500 US-Dollar fällt.

