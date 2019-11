WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,92 Prozent auf 3225,41 Punkte. Positive Impulse kamen von neuen Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss.

Zudem hatte US-Handelsminister Wilbur Ross zuletzt Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien als vermeidbar bezeichnet. An Europas Börsen fanden sich am Montag in Folge Automobilwerte unter den größten Gewinnern.