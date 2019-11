StockDay Report Spezial: Seit der 2018er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, welches 4 hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Das Unternehmen ist seit 15 Jahren in Betrieb und besitzt die Börsenkürzel EXK an der NYSE, EDR an der TSX und EJD an der FSE. Aktuell schreitet Endeavour mit dem Terronera Projekt, ein Tier 1 hochgradiges Projekt mit hoher Marge, bis zur Entwicklungsentscheidung voran und exploriert sein Portfolio von Explorations- und Entwicklungsprojekten in Mexiko und Chile.

• MITTELSTÄNDISCHER EDELMETALLPRODUZENT

4 hochgradige Silber-Gold-Minen in Mexiko

• STARKES ORGANISCHES WACHSTUMSPROFIL

Bau neuer Minen zur Produktionsausweitung und Kostenreduktion

• ERFAHRENES FÜHRUNGSTEAM

Nachgewiesene Erfolgsbilanz in Exploration, Entwicklung und operativer Kompetenz

• STARKE BILANZSTRUKTUR

$46,6 Mio. Working Capital, keine Schulden (zum Stichtag 30.06.2019)

• REINE SILBER/ GOLD HEBELWIRKUNG

Keine Basismetalle, kein Hedging und Branchenführer beim Beta-Faktor zum Silberpreis (60/40 Silber-Gold-Produzent)

Ihr Fokus liegt auf Silber (und Gold). Was macht diesen Markt so attraktiv?

Die Edelmetalle haben deutlich einen neuen Zyklus betreten, nachdem die Preise gegen Ende 2015 und erneut in 2018 den Boden fandenm und das Silber-Gold-Ratio gegen Ende Juni 2019 den Boden fand. Die Hauptgründe, dass Gold und zu einem kleinen Teil (ab jetzt) auch Silber neue Investoren anziehen, sind einfach. Nach einem 10 Jahre anhaltenden Bullenmarkt bei Aktien, Konjunktur und steigenden Zinsen hat sich jeder dieser globalen Trends in 2019 umgekehrt, hin zu fallenden Zinsen, abflachender Konjunktur und einem deutlichen Aktienhoch, welchem eine große Korrektur droht.

In Zeiten einer finanziellen Notlage suchen Investoren die Sicherheit von Gold als eine Absicherungm gegen andere fallende Vermögenswerte und als ein Wertauf- bewahrungsmittel, falls Währungen abwerten. Silber hat zwar noch nicht den Aufschwung von Gold mitgemacht, aber wohin auch immer Gold geht, Silber wird nachziehen und outperformen. Die Grundlagen für Silber sind sehr viel aufregender als für Gold. Mit dem fallenden Silberangebot und der steigenden Industrienachfrage ist die einzige Komponente, die Silber benötigt, um Gold outzuperformen, Investmentnachfrage, die aktuell steigt. Wir sind bullisch!