Der Dax erreicht heute den höchsten Stand seit Juni 2018, und nach S&P 500 und Nasdaq 100 hat nun auch der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreicht. Auslöser ist einmal mehr ein geradezu orgiastischer Optimismus in Sachen Handelskrieg – im Grunde wird die immer gleiche optimistische Headline, wonach die USA und China kurz vor Abschluß des Phase 1-Deals stünden, wieder und wieder gefeiert. Aber China hat klar gemacht, dass es in zentralen Punkten nicht den Forrderungen der USA nachgeben wird – die Märkte ignorieren aber derzeit alles, was nicht in die optimistische Weltsicht paßt. Inzwischen sind die Aktienmärkte extrem stark überkauft, Parameter wie der Fear & Gread-Index werden immer extremer. Man hält sich, berauscht von der Liquidität der Notenbanken, für unverwundbar..

