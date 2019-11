United Technologies UTX - Der Einstieg bei United Technologies entwickelt sich immer weiter zum Top Trade. Anhand unseres durchschnittlichen Einstiegskurses von rund $128.50, liegen wir hier aktuell mit 14% Kursgewinn im Plus .

Wir erwarten ein weiteres durchziehen des Titels, in Richtung $149.20. Wo wir einen Take Profit mit rund 16% Kursgewinn planen. United Technologies ist Teil unseres DOW 30 Aktien Paketes. Dies ist nur ein Beispiel, warum wir klar der Meinung sind, auf Qualität der Einstiege zu setzen, statt auf Quantität. Konsequent mit einem CFD Depot zu Ende getraded, kann ein solcher Trade, gegenüber der Index Benchmark, bereits ein komplettes Handelsjahr an Performance abdecken.

Entwickelt sich dieser Trade weiter wie erwartet, gehen wir davon aus, allein mit dieser Position einen Gewinn von 20% bis 25% auf unser gesamtes Depot zu erzielen. Der nächste Nachkauf oder für andere die Initialposition werden die nächsten Tage getätigt und per E-Mail verschickt!

