Der Aufwärtsmarsch setzt sich fort

die Börsen sind weiterhin in Kauflaune. An den grundsätzlichen Argumenten für eine Investition an den Aktienmärkten hat sich aus meiner Sicht nichts geändert. Im Gegenteil: Den bisherigen Argumenten folgt ein weiteres Argument. Sie können auch in den Biotechnologie-Bereich hinein weiter investieren.

Das weitere Argument, von dem ich sprach, ist der Handelsstreit zwischen China und den USA. Dieser Handelsstreit mildert sich ab, es gibt Aussichten auf eine Teil-Einigung. Dies wiederum hat die Börsen zuletzt befeuert.

Zudem sind die Kurse nahe an den Allzeithochs. Dies gilt für gewöhnlich als gutes Zeichen im Kampf um einen nachhaltigen Ausbruch nach oben. Die Zinsen bleiben niedrig bzw. sind in der vergangenen Woche in den USA sogar noch gesunken. Auch dies gilt als gutes Zeichen. Die EZB in der Euro-Zone wird mutmaßlich noch hinterherziehen – und dies sollte dann den endgültigen Ausbruch bestätigen. Wir bleiben in der stärksten Phase des Jahres. Die Zyklik zeigt immer wieder, dass ... Weiterlesen