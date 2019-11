Aurubis bezwingt nächsten Widerstand

Wieso viele anderen Aktien auch ,markierte Aurubis Anfang 2018 seinen vorläufigen Höhepunkt bei 86,80 Euro und ging anschließend in eine größere Korrektur über. Diese endete erst bei einem Wert von 34,97 Euro Mitte August dieses Jahres. An den Tiefständen aus Anfang 2016 gelang schließlich eine Trendwende, nur wenig später folgte der Abwärtstrend und ein Kaufsignal. In dieser Handelswoche gelang sogar ein Sprung über den 50-Wochen-Durchschnitt von 45,44 Euro. Dieser Anstieg hat nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt, mit anhaltender Volatilität sollte jedoch weiter gerechnet werden. Das Chartbild seit Dezember 2018 weist aber überaus bullische Kursmuster auf, die jetzt nur noch weiter ausgebaut werden müssen.