Nach einem imposanten Doppelhoch im Bereich von 4,40 PLN in den letzten Sommermonaten brach der Euro zum polnischen Zloty massiv ein und überrannte sämtliche Unterstützungen auf der Unterseite. Erst im Bereich der Verlaufstiefs aus Juni/Juli um 4,25 PLN stoppte der Ausverkauf, sodass sich am Montag Käufer wieder lautstark zu Wort meldeten. Möglicherweise entsteht hieraus nun ein tragfähiger Boden, die seit knapp zwei Jahren anhaltende Seitwärtsbewegung dürfte aber unvermindert fortgesetzt werden. Die Idee eines untergeordneten Trendwechsels erscheint vor diesem Hintergrund durchaus berechtigt und kann für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen genutzt werden.

Noch ist es definitiv zu früh von einem Boden und natürlich Trendwechsel zu sprechen, der dynamische Kursanstieg vom Montag und Abarbeitung nach technischen Maßstäbe in einer fünfwelligen Korrektur unterstützen diese These jedoch. Oberhalb des Widerstandes von 4,2735 PLN könnte es rasch wieder zurück zum 200-Tage-Durchschnitt bei 4,30 PLN rauf gehen. An dieser Stelle wird allerdings mit einem größeren Pullback gerechnet werden müssen, eine überschießende Welle hätte jedoch Platz bis an 4,32 PLN. Für dieses Szenario sollte ein möglichst stark gehebelter Schein genutzt werden, hierzu bietet sich bestens das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SC42CD mit einer Renditechance von 46 Prozent an. Ein Rückfall unter die Verlaufstiefs von 4,25 PLN würde hingegen die Annahme eines Rücksetzers zurück an die Julitiefs bei 4,2372 PLN nähren. Nur tiefer solltest nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst die übergeordnete Seitwärtsbewegung einer bärischen Auflösung zum Opfer fallen könnte.