3 Dinge hievten den DAX über 13.000 Punkte

der DAX konnte gestern erstmals wieder seit Juni 2018 die 13.000-Punkte-Marke überwinden, an der er in der Vorwoche noch zu scheitern drohte. 3 Faktoren sind für diesen Kursschub verantwortlich.

Bevor ich auf einige Details dazu eingehe, werfen wir zunächst einen Blick auf den aktuellen DAX-Chart:

DAX: Schon auf dem Weg zum Allzeithoch oder erst noch eine Korrektur?

Wie schon gesagt, sah es in den vergangenen Tagen so aus, als sollte der DAX in eine Konsolidierung übergehen, nachdem er am vorigen Montag die runde 13.000-Punkte-Marke fast erreichte (siehe roter Pfeil). Der Rücksetzer blieb aber moderat und schon am Freitag starteten die Bullen den nächsten Angriff – den erwähnten Konjunkturdaten sei Dank.

Allerdings blieb der Kurs auch dann noch unter der 13.000er Linie. Erst gestern Morgen kam es mit dem Rückenwind weiterer erfreulicher Meldungen zum Ausbruch nach oben (siehe grüne Ellipse)

In seinem laufenden Aufwärtstrend seit Ende 2018 hat der DAX weiterhin viel Platz nach oben und könnte – wenn die aktuelle Aufwärtsdynamik anhält – in wenigen Tagen bis an dessen Oberkante vorstoßen. Dort könnte er dann sogar schon sein Allzeithoch vom Januar 2018 erreichen, z.B. an dem gelben Kreuzwiderstand.

Auf seinem Weg dorthin liegt nur noch eine schmale Widerstandszone bei rund 13.200 Punkten (blau), die er fast erreicht hat. Da der DAX nach seiner steilen Rally seit Anfang Oktober weiterhin stark überkauft ist, kann man dort nun mit der längst fälligen Konsolidierung rechnen.

Der US-Arbeitsmarktbericht überrascht positiv

Aber inzwischen sind die US-Indizes auf neue Allzeithochs ausgebrochen. Damit hat eventuell schon die Jahresendrally begonnen, so dass es vielleicht wieder nur einen kleinen Rücksetzer geben könnte (z.B. kurz zurück an die 13.000er Marke), bevor der Anstieg weitergeht. In jedem Fall aber haben im DAX nun klar die Bullen das Sagen!