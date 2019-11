Es war ganz knapp für die Leoni Aktie, die nur mit Mühe und Not an zwei aufeinander folgenden Tagen die charttechnische Unterstützungsmarke bei 10,60/10,70 Euro verteidigen konnte. Am Donnerstag rutschte der Aktienkurs des Nürnberger Unternehmens sogar leicht unter diese Marke, fing sich bei 10,585 Euro aber. Gestern bekamen die Bullen dann den Lohn für die Arbeit: Ein sattes Kursplus. Für Leonis Aktienkurs ging es im ...